Włochy. Zmarło kolejnych 285 osób zakażonych SARS-COV-2. Bilans ofiar to 27 967

Dobowa liczba zmarłych we Włoszech spadła w porównaniu z dniem poprzednim, gdy było ich ponad 320. Obecnie zakażonych koronawirusem jest według oficjalnych statystyk 101 tysięcy mieszkańców kraju. Od środy 29 kwietnia o ponad 3 tysiące spadła liczba chorych pod opieką lekarzy. To pierwszy tak znaczny spadek.

Do tej pory we Włoszech potwierdzono 205 tysięcy przypadków koronawirusa. Wzrost dzienny wyniósł 1872. Wyleczonych jest już prawie 76 tysięcy osób. W ciągu jednego dnia do zdrowia wróciło 4693 osób, co jest absolutnym rekordem tej epidemii.

Kolejny dzień z rzędu zmniejsza się liczba chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii; przebywa tam około 1700 pacjentów – poinformowano na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej.

Stale poprawia się sytuacja w Lombardii, czyli epicentrum zachorowań w kraju. Spadła tam liczba nowych zakażeń; jest ich prawie 600 więcej, mniej niż dzień wcześniej. Zanotowano 104 zgony.

Komentując ogólnokrajowe dane członek komitetu naukowego doradzającego rządowi pulmonolog Luca Richeldi powiedział dziennikarzom, że są one „bardzo pocieszające”. Podkreślił, że w 6 z 20 regionów nie zanotowano w ciągu doby żadnego zgonu, a w 9 ich liczba wyniosła po mniej niż 10.

– W 15 dni obniżyliśmy liczbę zmarłych, podwoiliśmy liczbę wyleczonych, zredukowaliśmy liczbę pacjentów na intensywnej terapii i wszystkich hospitalizowanych – przypomniał Richeldi.

Szef włoskiej OC Angelo Borrelli ogłosił, że czwartkowa konferencja była ostatnia na temat przebiegu epidemii. Podkreślił, że wchodzi ona w nową fazę i dlatego postanowiono zrezygnować ze spotkań z dziennikarzami. Wyjaśnił zarazem, że dane będą dalej codziennie ogłaszane.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

