Piąte urodziny księżniczki Charlotte. Pałac Kensington opublikował nowe zdjęcia dziewczynki

„Książę i księżna Cambridge z przyjemnością dzielą się nowymi zdjęciami księżniczki Charlotte przed jej jutrzejszymi piątymi urodzinami. Zdjęcia zostały zrobione przez księżną, gdy rodzina pomagała spakować i dostarczyć paczki żywnościowe dla odizolowanych emerytów w okolicy” – czytamy w opisie zdjęć.

Karolina z Camrbidge jest czwartą osobą w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po swoim dziadku, ojcu i bracie. Przyszła na świat 2 maja 2015 roku o godzinie 9:34 czasu polskiego i została ochrzczona 5 lipca 2015 roku przez arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego. Odbyło się to w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham w Norfolk we wschodniej Anglii, gdzie 54 lata wcześniej została ochrzczona babcia księżniczki, księżna Diana.

