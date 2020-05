Eugenie Bouchard licytuje kolejną randkę. Trzeba zapłacić już ponad 22 tys. dolarów

26-letnia tenisistka przypomina o sobie co jakiś czas za pośrednictwem akcji w mediach społecznościowych. W 2017 roku Kanadyjka spotkała się z kibicem po tym, jak przegrała zakład o wynik finału Super Bowl. John Goehrke i tenisistka podtrzymywali znajomość później. Niedawno gwiazda kanadyjskiego tenisa urządziła licytację randki ze sobą, a środki przeznaczyła na pomoc służbie zdrowia. Zachęcona sukcesem, postanowiła pójść za ciosem.

Eugenie Bouchard włączyła się w akcję All In Challenge, w ramach której zbierane są fundusze na pomoc czterem fundacjom organizującym zbiórki żywności, zajmującym się m.in. dożywianiem dzieci. Tym razem Kanadyjka wystawiła na licytację nie tylko możliwość zjedzenia z nią kolacji, ale też cały pakiet innych nagród. Chodzi m.in. o przelot dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej na jeden z wybranych turniejów tenisowych – US Open, French Open, Wimbledon albo Australian Open. To jednak nie koniec – szczęśliwiec zasiądzie tuż obok kortu, otrzyma także rakietę oraz trampki sygnowane przez Bouchard.

Cena wywoławcza wynosiła 2,5 tys. dolarów. Do końca aukcji zostało jeszcze prawie dwa tygodnie, a kwota już została podbita do 22 tys. dolarów.

Czytaj także:

Madonna ma przeciwciała koronawirusa. 61-latka zamierza teraz poszaleć