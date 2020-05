Gwiazda TikToka: Niedługo przed 13. urodzinami padłam ofiarą napaści seksualnej

Loren Gray to jedna z największych osobowości TikToka. Poczynania 18-letniej influencerki śledzą 43 miliony użytkowników. W ten weekend Amerykanka podzieliła się z nimi osobistą historią. Loren zamieściła swoje zdjęcie sprzed paru lat, co stało się dla niej punktem wyjścia do opowieści. – To ja, ponad 5 lat temu, niedługo przed moimi 13. urodzinami. W tym czasie, ktoś, komu ufałam, skradł mi w piwnicy moją niewinność. Powiedziałam o tym tylko jednej osobie, która do tej pory jest moją przyjaciółką. Płakałyśmy razem w łazience godzinami – wyznała gwiazda.

Loren przyznała, że dopiero po dwóch miesiącach opowiedziała o wszystkim rodzicom. – Czułam się brudna, beznadziejna, zniszczona. Byłam zagubiona i przestraszona. Czułam się, jakby to była moja wina – opowiadała 18-latka. Przyznała, że przez lata wychodziła z tego stanu, w czym pomogła jej także popularność w mediach społecznościowych. Dodała jednak, że rozpoznawalność to nie wyłącznie same plusy, ale też hejt, z którym musi się mierzyć.

– Zaczęłam nagrywać filmiki, żeby poradzić sobie z izolacją i samotnością. Moje życie naprawdę się zmieniło przez to. Po raz pierwszy poczułam się kochana, a moja przeszłość została wymazana, nie definiuje mnie już – przyznała gwiazda, dziękując swoim followersom za wsparcie.

