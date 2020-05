„Koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan”. Sekretarz stanu USA: Mamy ogromne dowody

W czwartek 30 kwietnia biuro dyrektora wywiadu krajowego USA ogłosiło, że zajmuje się badaniem czy wybuch pandemii był skutkiem spożycia dzikich zwierząt z targu czy też wypadku w jednym z laboratorium w Wuhan. W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził także, że widział dowody, które dają mu „wysoki stopień pewności” , że to laboratorium było źródłem wirusa. Odmówił jednak podania szczegółów na ten temat.

Mike Pompeo w niedzielę na antenie ABC powiedział: „Istnieją ogromne dowody na to, że od tego się to zaczęło. Od początku mówiliśmy, że to jest wirus, który powstał w Wuhan w Chinach. Od samego początku usłyszeliśmy przez to wiele przykrych słów. Ale myślę, że cały świat może to teraz zobaczyć. Pamiętajcie, Chiny mają daleko sięgającą historię zarażania świata, tak jak i prowadzenia niespełniających standardów laboratoriów. To nie pierwszy taki raz, kiedy mamy do czynienia z narażeniem świata na wirusy w wyniku awarii w chińskim laboratorium” .

Czytaj także:

