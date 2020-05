Benedykt XVI: Ludzie chcą uciszyć mój głos

Emerytowany papież Benedykt XVI oskarża swych przeciwników o to, że próbują go uciszyć – podaje The Guardian. Na portalu brytyjskiego dziennika opublikowano kolejne fragmenty najnowszej biografii papieża, który abdykował w 2013 roku.

W poniedziałek 4 maja w języku niemieckim została wydana licząca ponad tysiąc stron biografia Benedykta XVI. Jeszcze przed premierą książki zatytułowanej „Benedict XVI The Biography: Volume One” opublikowano kilka jej fragmentów. „Sto lat temu wszyscy uważaliby za absurdalne mówienie o małżeństwie homoseksualnym. Dzisiaj społeczeństwo ekskomunikuje jednostkę, jeśli ta się temu sprzeciwi. To samo dotyczy aborcji i stworzenia ludzi w laboratorium” – stwierdza Benedykt XVI w biografii. „Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego wyznania wiary, a jeśli ktoś się temu sprzeciwia, zostaje ukarany. Strach przed tą duchową mocą antychrysta jest wtedy bardziej naturalny i naprawdę potrzebna jest modlitwa ze strony całego Kościoła, aby się temu oprzeć” – dodaje. „Ludzie chcą uciszyć mój głos” Jak informuje The Guardian, papież, który abdykował w 2013 roku, poinformował, że jego ingerencje w debaty teologiczne bywały przedstawiane w krzywym zwierciadle. – Nie chcę analizować prawdziwych powodów, dla których ludzie chcą uciszyć mój głos – stwierdził 93-letni Joseph Ratzinger. W nowo wydanej książce znajduje się również fragment, w którym Benedykt XVI opowiada o relacji z papieżem Franciszkiem. Zapewnił, że „jego osobista przyjaźń z papieżem nie tylko przetrwała, ale także się wzmocniła” – podaje The Guardian, publikując szczątkowe fragmenty książki. Czytaj także:

Transpłciowe pracownice seksualne zwróciły się o pomoc do papieża. Nie zawiódł