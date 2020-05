Kolejne spekulacje dot. stanu zdrowia Kim Dzong Una. Chodzi o tajemniczą bliznę

Sprawie dotyczącej stanu zdrowia Kim Dzong Una oprócz prestiżowych tytułów, uważnie przyglądają się również tabloidy. Jak podaje New York Post, na nadgarstku przywódcy Korei Północnej w filmie opublikowanym przez państwowe media, zauważalna była blizna. Jak z kolei przekazało NK News, wspomniany znak może potwierdzać problemy ze zdrowiem Kim Dzong Una i być śladem po nakłuciu niezbędnym do przeprowadzenia konkretnych badań. Wszystkie te informacje są jednak podawane w formie domysłów i rzecz jasna nie zostały potwierdzone w oficjalnych źródłach.

Czytaj także:

Kim Dzong Un pokazał się publicznie i uciął spekulacje? Agencja opublikowała zdjęcia

Chaos informacyjny trwa

Już na początku ubiegłego tygodnia władze Korei Południowej wezwały do zachowania ostrożności wobec pojawiających się w mediach informacji, z których wynikało, że przywódca Korei Północnej może być chory lub izolowany z powodu pandemii koronawirusa. Kim Dzong Un nie pokazywał się publicznie od 11 kwietnia, a po tym, jak nie pojawił się na obchodach urodzin swojego dziadka, pojawiły się w mediach pierwsze spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap w komunikacie, do którego dotarł Reuters podała, że nie jest on poważnie chory. W ten sposób odpowiedziano na artykuł opublikowany przez CNN, z którego wynikało, że amerykański wywiad weryfikuje doniesienia o tym, że przywódca Korei Północnej jest w stanie zagrożenia życia po przebytej operacji.

Czytaj także:

Pancerny pociąg Kim Dzong Una namierzony przez satelity?