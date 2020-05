Kobieta trenowała boks na swoim psie. Nagranie zamieściła w sieci

Trwający kilkanaście sekund filmik trafił na Snapchat, a jego bohaterką jest mieszkanka amerykańskiego stanu Idaho. Widać na nim kobietę trenującą boks na owczarku niemieckim. Zaangażowanie, z jakim zadawała ciosy wskazuje na to, że zwierzę nie zostało potraktowane jako partner do zabawy, a po prostu jak worek treningowy. – Uderzyłam go tak mocno, że poczułam to przez... – mówi kobieta, po czym nagranie się urywa.

Sprawa w prokuraturze

Serwis New York Post podaje, że krótki materiał był szeroko udostępniany na różnych portalach społecznościowych i wywołał duże oburzenie wśród internautów. Wiele osób skrytykowało kobietę za wykorzystanie zwierzęcia, a część z nich zgłosiła sprawę do odpowiednich organizacji. Jedna z nich, Idaho Humane Society, potwierdziła, że otrzymała „przytłaczającą” liczbę telefonów oraz e-maili na temat filmiku i rozpoczęła już dochodzenie. Skontaktowano się także z mieszkającą w Eagle kobietą, ale nie podano do publicznej wiadomości jej nazwiska.

Wszystko wskazuje na to, że amatorka boksu nie uniknie konsekwencji swojego zachowania. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa trafiło już do miejscowej prokuratury, która może postawić jej zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z prawem kobiecie grozi za to do sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 tys. dolarów grzywny.

