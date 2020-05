Dzieci w bestialski sposób znęcały się nad psem. Nagranie trafiło do sieci

Na trwającym kilkadziesiąt sekund nagraniu, które udostępniło Daily Mail, widać grupę dzieci, które znęcają się nad bezbronnym psem. Jeden z oprawców trzyma zwierzę i kołysze jego ciałem, a następnie podrzuca go. Bezbronny pies uderza w ścianę betonowego budynku. Na tym jednak męka zwierzęcia się nie kończy. W dalszej części nagrania kolejny chłopiec chwyta oszołomionego psa, a następnie wrzuca go do znajdującego się w pobliżu basenu. Zdezorientowane zwierzę, gdy odzyskuje równowagę, wybiega z basenu. Na filmie słychać okrzyki i śmiech grupy rozbawionych dzieci.

Jak podaje Daily Mail, opisywany incydent miał miejsce w zachodnim Dublinie. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że film został nagrany kilka tygodni temu. Został opublikowany w mediach społecznościowych i z dnia na dzień udostępniali go kolejni użytkownicy, nie kryjąc swojego oburzenia. Policja przekazała, że pies został odnaleziony i jest bezpieczny. Śledczy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

Czytaj także:

Porzucony pies patrolował granicę. „Był głodny i spragniony”