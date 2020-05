Synowie „El Chapo” narzucili godzinę policyjną i torturują ludzi? „To nie jest gra”

Synowie słynnego meksykańskiego handlarza narkotykami Joaquina Guzmana, znanego jako „El Chapo", nałożyli godzinę policyjną na mieszkańców Culiacan w Meksyku w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa – podaje Daily Mail. „Los Chapitos”, bo tak są nazywani Ivan Archivaldo Guzman i Jesus Alfredo, zagrozili, że każdego, kto nie zastosuje się do zaleceń i będzie znajdował się poza domem po godzinie 22.00, spotkają konsekwencje. Jak relacjonuje Daily Mail, kary obejmują tortury, aresztowania i grzywny. Jedyną grupą, która nie zostanie ukarana, są osoby, które wracają z pracy.

„To nie jest gra”

W mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie, na którym widać w jaki sposób wygląda patrolowanie miasta. – Po dziesiątej wieczorem wszyscy ludzie muszą znajdować się w swoich domach z powodu pandemii koronawirusa, w przeciwnym razie zostaną ukarani. Są to rozkazy „z góry” – słychać na filmie. – To nie jest gra. My nie gramy – dodaje niezidentyfikowany głos. Dotychczas w Meksyku potwierdzono ponad 26 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 2,5 tys.

