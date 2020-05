Prawie naga kobieta pokazuje trudy macierzyństwa. Opinie internautów są podzielone

„Byłam trochę zdenerwowana, gdy publikowałam to zdjęcie, ale jednocześnie czułam się podekscytowana. Karmienie piersią nie jest łatwe” – napisała Amy Hembrow na Instagramie. Influencerka do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym okryta jedynie białym kocem, karmi piersią dziecko, wspomagając się jednocześnie przyrządem, który ułatwia ściąganie pokarmu. „Wszystko, co ułatwia życie w tej chwili, jest zwycięstwem, dla mnie jest to must have!” – dodała.

Amy na Instagramie obserwuje ponad 260 tys. osób. Wielu internautów nie zawiodło i okazało influencerce wsparcie. „W karmieniu dziecka nie ma nic złego. Nie rozumiem tej dyskusji, która trwa już od lat”, „Coś wspaniałego. Macierzyństwo jest piękne”, „Bądź silna” – komentowali internauci. Wśród zdecydowanej większości pozytywnych komentarzy, pojawiły się także takie, w których użytkownicy mediów społecznościowych krytykowali strój Amy. „Nie pozostawiłaś wiele do wyobraźni", „Takie zdjęcia nigdy nie powinny być opublikowane”, „Pięknie wyglądasz, ale nie wolałabyś zostawić tego dla siebie?” – pytali.

