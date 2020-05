Ten pies umie bawić się w chowanego. „To jest niewiarygodne”

Na trwającym kilkadziesiąt sekund nagraniu widać kilkuletnią dziewczynkę, która bawi się z psem w chowanego. Zwierzę o imieniu Monkey, posłusznie idzie w kierunku ściany, opiera się na niej dwiema łapami i następnie chowa między nimi głowę. Wygląda to tak, jakby pies nie chciał podglądać, gdzie dziewczynka szuka kryjówki. W pewnym momencie jednak odwraca głowę, a upomniany powraca do wcześniejszej pozycji. Gdy dziewczynka mówi do psa „znajdź mnie”, zwierzę natychmiast odskakuje od ściany i rusza do poszukiwania. Po kilku sekundach słychać na nagraniu donośny śmiech dziewczynki, która prawdopodobnie została odnaleziona przez czworonoga.

„Chciałabym, żeby mój pies też tak potrafił”

„Bezcenne”, „Przyjaciele na dobre i na złe”, „To najlepszy film, który widziałam dzisiaj w sieci” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Inni zwracali uwagę nie tylko na wyjątkową relację, która połączyła dziewczynkę i psa, ale również na to jak dobrze zwierzę jest wytresowane. „Długo go tego uczyliście?”, „Chciałabym, żeby mój pies też tak potrafił”, „Coś wspaniałego”, „To jest niewiarygodne” – dodawali kolejni.

