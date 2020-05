414 przypadków śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Zmarło 6-tygodniowe dziecko

W piątek 8 maja popołudniu Wielka Brytania przedstawiła najnowsze statystyki dotyczące pandemii koronawirusa. Podano, że w ciągu dobry na Wyspach zginęło 414 osób chorych na COVID-19., w tym najmłodsza jak dotąd ofiara - 6-tygodniowe dziecko. 332 zgony naliczono w Anglii, 49 w Szkocji, 28 w Walii i 5 w Irlandii Północnej. Wspomniane niemowlę zmarło na terytorium Anglii i miało chorobę towarzyszącą. NHS nie ujawnia jednak, o jaką przypadłość chodzi.

Brytyjskie media zwracają uwagę na fakt, że liczba ofiar w tym kraju przekroczyła już tę we Włoszech i jest obecnie najwyższa w całej Europie. Jedynie w Stanach Zjednoczonych koronawirus zabił więcej osób, już ponad 77 tys. Dziennikarze podkreślają przy tym, że prawdziwa liczba zakażonych i zmarłych z powodu COVID-19 nie jest znana ze względu na opóźnienia w spływaniu informacji do centralnego systemu oraz ze względu na zliczanie do statystyk jedynie osób przebadanych pod kątem SARS-COV-2 przed śmiercią.