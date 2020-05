Te zwierzęta zajęły właścicielom ich ulubione miejsca do spania. Mamy dowody

Co my byśmy zrobili bez naszych kotków i piesków? Hmm, na pewno byśmy się wyspali. Te zdjęcia pokazują, jak łatwo stracić swoje ulubione miejsce do uprawiania „drzemingu”. Nie dajcie się i zwalczajcie skandaliczne praktyki waszych milusińskich. No chyba, że potrzebujecie dodatkowego kaloryfera zimą. Ale wtedy sami będziecie sobie winni, gdy w upalne dni otoczy was zgraja kotów, psów, legwanów czy z czym tam mieszkacie.

