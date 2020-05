USA: Cuomo ostrzega przed atakującą dzieci chorobą związaną z COVID-19

Na codziennej konferencji prasowej Cuomo zauważył, że 216 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 24 godzin stanowi spadek w porównaniu z poprzednimi czterema dniami, kiedy umierało około 230 osób dziennie. – Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie wyprzedziliśmy wirusa, a tak długo nadrabialiśmy tylko zaległości, byliśmy za nim w tyle. (…) Pokazaliśmy, że możemy kontrolować bestię. Podczas gdy większość liczb spada, pamiętajcie, że w większości stanów w tym kraju one rosną – podkreślił Cuomo.

Do piątku 8 maja stan Nowy Jork zarejestrował łącznie 21 044 zgonów z powodu COVID-19 od wybuchu epidemii. W mieście odnotowano 5313 prawdopodobnych ofiar śmiertelnych wirusa, co w połączeniu z 14 388 potwierdzonych przypadków w pięciu dzielnicach daje łączną liczbę 20 tys. zmarłych.

Rzadki syndrom

Gubernator zaznaczył, że wciąż jest wiele niewiadomych dotyczących SARS-COV-2, a to, co wydawało się oczywiste, podlega rewizji. Nawiązał w ten sposób do wcześniejszego przekonania, że wirus nie atakuje dzieci. Jak się jednak okazało, w czwartek 7 maja w mieście Nowy Jork pięcioletni chłopiec zmarł z powodu powikłań łączonych z koronawirusem. Nazwał schorzenie rzadkim syndromem, który prowadzi do zagrażającego życiu dzieci zapalenia.

– To koszmar każdego rodzica. Wirus może dotknąć twoje dziecko. To coś, na co musimy teraz zwrócić baczną uwagę. (…) Zdarzają się przypadki, choć rzadko, kiedy dzieci dotknięte wirusem mogą zachorować z objawami podobnymi do choroby Kawasakiego lub zespołu wstrząsu toksycznego – wyjaśnił.

W opinii brytyjskiej służby zdrowia (NHS) choroba Kawasakiego powoduje obrzęk naczyń krwionośnych serca i dotyka głównie dzieci w wieku poniżej 5 lat. Objawy obejmują wysypkę, obrzęk gruczołów na szyi, suche lub popękane usta i czerwone palce u stóp lub nóg.

Według Cuomo 73 dzieci w rejonie Nowego Jorku cierpi na chorobę, którą lekarze określają jako „pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny”. Wzywał on do zachowania ostrożności i sprawdzania objawów. Na ponad 21 tys. ofiar śmiertelnych Covid-19 w stanie było troje dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Koronawirus atakuje mniejszości

W nawiązaniu do ostatnich danych na temat koronawirusa gubernator podkreślił, że atakuje on w nieproporcjonalnie dużym stopniu przedstawicieli mniejszości rasowych. – Jest jasne, że większość nowych przypadków (zakażenia), nieproporcjonalnie duża ich liczba, jest wśród społeczności reprezentujących mniejszości. Najwyższy wskaźnik hospitalizacji (...) odnosi się do Afroamerykanów i Latynosów – zauważył Cuomo. Jego zdaniem ten wysoki odsetek zakażonych koronawirusem to skutek czynników demograficznych i społecznych.

