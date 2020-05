Zdjęcie smutnego psa stało się hitem sieci. Gwiazda „Gry o tron” jest gotowa za niego umrzeć

„Wszystko, co chciałbym zrobić, to zabawa z dziećmi w moim budynku, ale przez COVID-19 nie mogę. Po prostu patrzę na nie z patio. Spłaszczajcie krzywą (zachorowań – przyp.red), proszę”– czytamy w podpisie do zdjęcia przedstawiającego buldoga siedzącego na balkonie. Smutny Big Poppa poruszył serca internautów, a pod zdjęciem pojawiło się ponad 85 tys. polubień. Od tamtego czasu czworonóg mieszkający razem z właścicielką w Atlancie zaczął zyskiwać nowych fanów, a jego profil na Instagramie obserwuje już 137 tys. użytkowników.

Zdjęcie poruszyło internautów

Popularność pupila nie dziwi biorąc pod uwagę fakt, ze jego zdjęcie było komentowane również na Twitterze. „Nie jestem psiarą, ale przez cały dzień myślałam o Big Poppie” – napisała ceniona autorka książek Roxane Gay. Zdjęcie buldoga skomentowała rónież Maisie Williams, czyli serialowa Arya z „Gry o tron”. „Nie chcę dramatyzować, ale dosłownie umarłabym za Big Poppę" – stwierdziła aktorka.

Właścicielką czworonoga jest Rae Elle, która tak stara się formułować wpisy na profilu podopiecznego, by zawierały one jak najbardziej osobisty przekaz. „Dzięki za miłość, nigdy nie sądziłem, że będę miał tak wielu nowych przyjaciół” – czytamy w jednym z wpisów. „Nie mogę się doczekać, aby spotkać niektórych z was po kwarantannie” – dodano w imieniu psa..

