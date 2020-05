Lubicie złudzenia optyczne? Od tych zdjęć może zakręcić się w głowie

W sieci nie brakuje zdjęć, które stają się prawdziwym wyzwaniem dla internautów. Jakiś czas temu pisaliśmy o fotografii psa „bez głowy”, co nie było fotomontażem, a jedynie efektem nietypowego ujęcia odwróconego psa. Tym razem zebraliśmy najciekawsze iluzje udostępniane przez użytkowników serwisu Reddit. Autorzy tych fotografii dokumentowali sytuacje z życia codziennego, dzięki czemu udało im się uchwycić nietypowe obrazki. Tłum na koncercie będący w rzeczywistości bawełną czy maska samochodu niczym Ziemia widziana z kosmosu? Ludzki umysł niekiedy płata figle, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że część z tych zdjęć wymaga uważnego przypatrzenia się oraz dokładnego przemyślenia, co tak naprawdę widzimy na fotografii. Podpowiedzią będą podpisy, w których sugerujemy, jak należy spojrzeć na daną grafikę, co zapewne w niektórych sytuacjach może okazać się sporym ułatwieniem.

