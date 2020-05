Pielęgniarka mówiła, że ma obowiązek pomagać chorym. Zmarła na koronawirusa

Onyenachi Obasi pracowała w szpitalu położonym w londyńskiej gminie Barking i Dagenham. Brytyjskie media zainteresowały się historią pielęgniarki za sprawą jej odważnych deklaracji z czasu, gdy opiekowała się chorymi na koronawirusa. Gdy jej rodzina wyrażała zaniepokojenie ryzykiem, z jakim wiąże się praca w szpitalu. 51-letnia pielęgniarka odparła, że jej obowiązkiem jest pomaganie zakażonym - podaje „The Sun”.

Współpracownicy i bliscy Obasi wspominają ją jako „oddaną i kochaną” pielęgniarkę, która oddała życie robiąc to, co kochała. 51-latka zakaziła się koronawirusem od jednego z pacjentów i chociaż nie miała żadnych chorób współistniejących, to jej stan zaczął szybko się pogarszać. Kobieta została podłączona pod respirator i gdy wydawało się, że powraca do zdrowia, stało się najgorsze. Obasi, która zmarła 6 maja, nie jest jednak jedyną ofiarą koronawirusa wśród personelu medycznego. Z najnowszych danych wynika, że w Wielkiej Brytanii z powodu COVID-19 zmarło już 203 przedstawicieli służby zdrowia.

