Nie żyje pięciu pacjentów zakażonych koronawirusem. Respirator przyczyną pożaru w szpitalu?

O pożarze, który wybuchł w szpitalu w Petersburgu, informuje BBC. W wyniku zdarzenia zmarło pięciu pacjentów, u których lekarze zdiagnozowali COVID-19. Wszyscy znajdowali się na oddziale intensywnej terapii i byli podłączeni do respiratorów. – Te urządzenia pracują do granic swoich możliwości. Wstępne sygnały wskazują, że jeden z nich był przeciążony, zapalił się i to było przyczyną pożaru – przekazał agencji prasowej Interfax anonimowy informator. Z budynku zostało ewakuowanych 150 pacjentów. Dotychczas nie zostały ujawnione informacje dotyczące ewentualnych osób, które odniosły obrażenia. Śledczy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

Koronawirus w Rosji – najnowszy bilans



Dotychczas w Rosji potwierdzono ponad 232 tys. przypadków zakażeń koronawirusa. Tym samym kraj ten znajduje się na drugim miejscu pod względem największej liczby zachorowań za Hiszpanią (268 tys.) i Stanami Zjednoczonymi (1,385 mln). W wyniku powikłań wywołanych przez COVID-19 w Rosji zmarło ponad 2,1 tys. pacjentów.

