Niezwykła przyjaźń połączyła psa i koty. Poznajcie Raylana i jego „paczkę”

Mówi się, że koty i psy się nie dogadują i wolą omijać się szerokim łukiem. W wielu przypadkach jakiekolwiek próby podejmowania kontaktu kończą się fukaniem, prychaniem, a także donośnym szczekaniem i warczeniem. Są jednak wyjątki. Poznajcie Raylana. O tym psie stało się głośno za sprawą filmu opublikowanego w mediach społecznościowych. Zwierzę na nagraniu opiekowało się małymi kociętami. Internauci byli zachwyceni, czemu dawali wyraz w komentarzach. Zwracali uwagę na to, jak wielką delikatnością wykazuje się czworonóg, opiekując się kotami.

Jak informuje Bored Panda, to nie była jednorazowa sytuacja. Raylan jest pomocnikiem w miejscu, które daje schronienie porzuconym kotom. „Coś wspaniałego”, „On jest gigantyczny. Ma do nich dużo cierpliwości”, „Maluchy wcale się go nie boją” – komentują internauci. „Mogę przeglądać ich zdjęcia w nieskończoność”, „Przyjaźń pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych. Zachęcamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami Raylana i jego kompanów.

