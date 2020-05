Uczniowie zmarli, bo ćwiczyli na wf-ie w maseczkach. Ministerstwo wprowadziło zakaz

Maseczki filtrujące typu N95 nie będą dozwolone w czasie wysiłku fizycznego na lekcjach wf-u, ponieważ bardzo ograniczają przepływ powietrza. Nawet jeśli nie dojdzie do nagłego wypadku, mogą one zaszkodzić zdrowiu – oświadczył na konferencji prasowej przedstawiciel ministerstwa Wang Dengfeng. Wang dodał, że resort edukacji wraz z państwową komisją zdrowia opracowuje wytyczne, dotyczące środków zapobiegania zakażeniom na lekcjach wychowania fizycznego. Jego wypowiedzi przytacza m.in. dziennik „Guangzhou Ribao” i portal Pengpai Xinwen.

Zmarło trzech gimnazjalistów

Szerokim echem odbiły się w Chinach doniesienia o trzech gimnazjalistach, którzy zmarli nagle w czasie biegów i innych zajęć fizycznych na lekcjach wf-u, gdy mieli na sobie maseczki ochronne. Do tragedii doszło między 14 a 30 kwietnia w prowincjach Zhejiang, Henan i Hunan – informował dziennik „Beijing Ribao”.

W kraju pojawiły się opinie, że to wysiłek w maseczkach doprowadził do śmierci trzech uczniów. Eksperci apelowali o unikanie maseczek w czasie intensywnego wysiłku fizycznego. Cytowany przez „Beijing Ribao” lekarz z pekińskiego szpitala dziecięcego Zhu Linsheng zaznaczył, że nie wykazano jak dotąd jednoznacznie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy maseczkami a śmiercią gimnazjalistów. Zwrócił uwagę, że do nagłych zgonów mogły się przyczynić również ewentualne schorzenia uczniów, długi okres bez aktywności fizycznej w czasie kwarantanny czy brak odpowiedniej rozgrzewki.

Lekarz podkreślił jednak, że podczas biegania lub innego intensywnego wysiłku fizycznego najlepiej zrezygnować z maseczek, ponieważ mogą one ograniczyć dopływ tlenu do organizmu, co w skrajnych wypadkach może nawet spowodować zagrożenie dla życia. W wielu regionach Chin uczniowie gimnazjów i liceów zaczęli w kwietniu wracać do szkół po szczytowym okresie epidemii koronawirusa. W placówkach obowiązują jednak nadzwyczajne środki ostrożności, w tym pomiary temperatury, obowiązek noszenia maseczek i utrzymywania dystansu pomiędzy uczniami.

Z Kantonu Andrzej Borowiak

