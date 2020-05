Nie żyje austriacka księżniczka. Zmarła nagle w wieku 31 lat

Nie żyje austriacka księżniczka Maria Petrovna Galitzine, córka arcyksiężnej Marii Anny i księcia Piotra Galitzine. 31-latka zmarła nagle w poniedziałek 4 maja na kilka dni przed swoimi urodzinami. Jednak dopiero teraz informacja ta została podana do wiadomości publicznej przez służby prasowe rodziny. Księżniczka Maria Petrovna Galitzine mieszkała w Houston z mężem Rishi Hoopem Singhem i ich dwuletnim synkiem Maximem. Para wzięła ślub podczas romantycznej ceremonii zorganizowanej zaledwie trzy lata temu.

Nie żyje Maria Teresa z dynastii Bourbon-Parma



To nie jedyna tragedia, która w ostatnim czasie dotknęła rodziny królewskie. Pod koniec marca media obiegła informacja o śmierci Marii Teresy z dynastii Bourbon-Parma. Urodzona w 1933 roku księżniczka była córką Madeleine de Bourbon-Busset oraz Ksawerego Parmeńskiego, który był pretendentem do tronu Hiszpanii. Jej matka pochodziła z bocznej gałęzi dynastii Burbonów, która już w przeszłości została pozbawiona praw do francuskiego tronu. Maria Teresa z dynastii Bourbon-Parma stała się pierwszą ofiarą koronawirusa wśród członków rodzin królewskich na całym świecie.

