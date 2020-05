Tak wyglądają „spotkania” w dobie koronawirusa. Historia dwóch labradorów i ich właściciela chwyta za serce

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie społeczne. W wielu krajach zakazane są duże zgromadzenia, a eksperci podkreślają wagę dystansowania się oraz apelują, by wyjścia z domów ograniczyć jedynie do tych koniecznych – po zakupy spożywcze, do apteki czy pracy. W dobie pandemii koronawirusa tradycyjne spotkania ze znajomymi musieliśmy zastąpić poprzez łączenia internetowe za pośrednictwem zdobywających coraz większą popularność aplikacji. To one muszą nam zrekompensować brak bezpośredniego kontaktu, co potwierdza historia pewnego mężczyzny, który postanowił zorganizować wyjątkowe „spotkanie”, na które zaprosił nietypowych gości.

Andrew Cotter, który jest związany z branżą medialną, połączył się ze swoimi psami, a nagranie z tego niecodziennego spotkania opublikował na YouTubie. Na trwającym ponad dwie minuty filmie widać dwa labradory Olive i Mabel, które są wpatrzone w swojego właściciela i przez niemal całe nagranie nie odrywają od niego wzroku. Dotychczas opisywane nagranie obejrzało ponad 600 tys. internautów, a od jego publikacji minęło zaledwie kilka dni.

