Zmarły pomachał do żałobników na pogrzebie? Nagranie zmroziło internautów

Na początku ubiegłego tygodnia w Indonezji odbył się pogrzeb, podczas którego doszło do niecodziennego incydentu. W czasie trwania uroczystości żałobnych, gdy trumna została już ułożona w przygotowanym zagłębieniu w ziemi, kapłan modlił się ze zgromadzonymi, co zostało zarejestrowane na nagraniu opublikowanym na YouTubie. Internautów zelektryzował moment, w którym widać białą trumnę ze szklanym okienkiem. W pewnej chwili wydaje się, że ze środka ktoś pomachał do zgromadzonych. Nagranie zostało dotychczas odtworzone ponad 370 tys. razy. Pojawiła się lawina spekulacji dotyczących tego, czy w trumnie została uwięziona żywa osoba.

Co ciekawe, jeżeli to nie złudzenie optyczne, to istnieje naukowe wyjaśnienie takiej niecodziennej sytuacji. Badacze z Central Queensland University w Australii stwierdzili, że ciała zmarłych mogą „same ruszać się po śmierci” bez działania czynników zewnętrznych. Zakłada się, że do takiego zjawiska dochodzi z powodu zachodzących procesów rozkładu. Inna grupa naukowców poinformowała, że może mieć to również związek z gazami znajdującymi się w organizmie, a także osłabieniem więzadeł.

