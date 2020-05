9-letnie dziecko pierwszą ofiarą tajemniczej choroby we Francji. „Kawasaki połączony z COVIDEM”

Wieloukładowy stan zapalny wymaga intensywnej opieki, do wtorku zarejestrowano 125 takich przypadków. Połowa chorych dzieci przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Większość przypadków występuje w regionie stołecznym Ile-de-France (72 przypadki, w tym 42 w szpitalu Necker). 12 odnotowano również w regionie Grand-Est, a 11 w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

W piątek szef oddziału pediatrii szpitala uniwersyteckiego La Timone w Marsylii prof. Fabrice Michel poinformował o śmierci 9-letniego dziecka z powodu „uszkodzenia neurologicznego związanego z zatrzymaniem krążenia”, zbliżonego do choroby Kawasakiego. Dziecko nie miało symptomów COVID-19, ale miało kontakt z chorym na koronawirusa. To pierwsza śmierć we Francji spowodowana tajemniczą chorobą.

We Francji, ale także w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Belgii lekarze ostrzegali w ostatnich tygodniach o przypadkach zespołów zapalnych obserwowanych u małych dzieci i młodzieży z objawami zbliżonymi do choroby Kawasaki.

Stan Nowy Jork zgłosił w niedzielę 85 przypadków tajemniczej choroby, troje dzieci zmarło. W Wielkiej Brytanii ponad 100 dzieci również wykazało zespoły zapalne, a 14-letni chłopiec zmarł. Większość tych pacjentów została zakażona koronawirusem około miesiąc temu – podaje dziennik „Le Figaro”.

„Kawasaki połączony z COVIDEM”

– Ta choroba ma objawy związane z chorobą Kawasakiego, ale powiązania pozostają bardzo niejasne, nie możemy nazwać jej czystą chorobą Kawasakiego. Można mieć te same objawy, ale nie mieć tej samej choroby. Dlatego nie nazywam tego chorobą Kawasakiego. Bardziej trafne byłoby mówienie o ogólnoustrojowej chorobie zapalnej, która może wpływać na wszystkie narządy, związanej z zakażeniem SARS-CoV-2 – wyjaśnia pediatra i szefowa krajowej sieci nadzoru chorób Kawasakiego dr Isabelle Kone-Paut, cytowana przez dziennik „Le Figaro”.

– Tak naprawdę nie mamy dzisiaj nazwy tej choroby, ale być może moglibyśmy nazwać ją „Kawasaki połączony z COVIDEM” – sugeruje kierownik oddziału pediatrii w szpitalu Necker, Damien Bonnet. – Istnieje bardzo wyraźny związek z COVID-19. Jesteśmy praktycznie pewni, że ta choroba jest związana z koronawirusem – uważa Kone-Paut.

– Krzywa jest taka sama jak w przypadku COVID: w tygodniu 17 kwietnia wystąpił szczyt przypadków, ale widzimy, że krzywa idzie w dół, podobnie jak w przypadku koronawirusa – dodaje.

DGS podkreśla, że „choroba ta występuje rzadko – spośród 12,3 mln dzieci w wieku poniżej 15 lat we Francji tylko 135 zachorowało na tę chorobę od początku pandemii COVID-19 we Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

