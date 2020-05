Modelka opublikowała zdjęcie w „bikini”. Znalazła się w ogniu krytyki, bo zażartowała z koronawirusa?

„Właśnie zamówiłam na AliExpress ten modny strój kąpielowy” – napisała Julia Ushakova na Instagramie. Modelka fitness do postu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje w „kostiumie kąpielowym”, który przypomina bikini, a został zrobiony z maseczek ochronnych. „Wbudowane zawory pozwalają skórze oddychać. Niestety nie można tego kompletu nosić dłużej niż dwie godziny. Nie wiem, czy stało się to nowym wyzwaniem na Instagramie, ale podoba mi się ten pomysł. Co myślicie?” – kontynuowała modelka we wpisie.

Modelkę na Instagramie obserwuje ponad 500 tys. internautów. Ich opinie były podzielone. Wiele osób chwaliło figurę Julii, którą wypracowała regularnie ćwicząc i przekonywali, że jej post był zabawny. Druga grupa internautów uważała, że w dobie pandemii koronawirusa taka forma żartu, jaką zaprezentowała modelka, jest nie do przyjęcia. „Na całym świecie brakuje masek. To najgorszy żart, jaki widziałem w tych okropnych czasach”, „Głupi i lekceważący wpis dla wszystkich lekarzy i wszystkich cierpiących”, „W momencie, gdy te maski mogą uratować życie, to nie jest to najlepszy rodzaj żartu, jaki możesz zrobić” – czytamy w komentarzach.

