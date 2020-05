Wzruszający list 10-letniego chłopca. Chodzi o psa sąsiadów, w tle pandemia koronawirusa

„Witajcie sąsiedzi, mam na imię Troy. Jestem w czwartej klasie i zastanawiam się, czy może po tym jak wirus przeminie, nie będziecie potrzebowali kogoś, kto zajmie się waszym psem. Mogę go zabierać na spacery i nie tylko” – takiej treści list został opublikowany w mediach społecznościowych. Jego autorem jest 10-letni chłopiec, który wyraził chęć zaopiekowania się uroczym golden retrieverem, którego w mediach społecznościowych obserwuje już ponad 30 tys. internautów. „Dziś zaprzyjaźniłem się z małym człowiekiem. On jest w zasadzie wielkości mnie. Założę się, że uda mi się zmusić go, by dał mi więcej smakołyków niż robią to moi ludzie” – czytamy we wpisie, który zamieścił pies z pomocą właścicieli.

„Obyście mogli się spotkać jak najszybciej na żywo”

„Właśnie po to mam konto na Instagramie, żeby oglądać takie zdjęcia i poznawać takie historie”, „Doceńcie to, że macie takich sąsiadów”, „Urocze” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. „Na pewno się zaprzyjaźnią”, „Wszyscy czekamy aż koronawirus przeminie. Obyście mogli się spotkać jak najszybciej na żywo” – czytamy w kolejnych wpisach.

