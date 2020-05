Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

7:03 Podana w sobotę liczba nowych przypadków jest najniższa od początku mijającego tygodnia. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano we wtorek – 556, z których 492 wykryto na Śląsku. W pozostałych dniach było to odpowiednio: poniedziałek – 330 (213 na Śląsku); środa – 322 (167 na Śląsku); czwartek – 411 (302 na Śląsku); piątek - 401 (293 na Śląsku). Pod względem zgonów najwięcej przypadków zanotowano w tym czasie we wtorek, bo 28, a najmniej w sobotę – 8. 7:01 Resort zdrowia poinformował w sobotę o 241 nowych zakażeniach koronawirusem, w tym 165 na Śląsku i o śmierci kolejnych 8 osób. Dotąd w Polsce potwierdzono 18 257 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 915 osób, a 7175 wyzdrowiało.

Tak wyglądał protest w Niemczech. Uczestników nazwano „kowidiotami”