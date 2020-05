NA ŻYWO: Koronawirus na świecie. Tendencja spadkowa w Polsce?

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

10:29 Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Meksyku przekroczyła 5 tysięcy - poinformowały w sobotę wieczorem czasu miejscowego władze tego kraju. Łącznie w Meksyku potwierdzono ponad 47 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. 10:11 Szczegółowe informacje dotyczące nowych przypadków.



Ponad 130 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. 92 z jednego województwa 10:00 twitter.com 9:49 Dzienny raport o koronawirusie od MZ.



Ponad 90 tys. osób objętych kwarantanną w Polsce. Rośnie bilans osób, które wyzdrowiały 9:32 Masowe „przeprowadzki” z powodu koronawirusa.



Od początku marca do końca kwietnia Nowy Jork opuściło z powodu COVID-19 około 420 tysięcy osób, głównie zamożnych - poinformował dziennik "New York Times". 9:14 O 1237 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba zgonów w tym kraju to 88 730 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. 8:57 twitter.com 8:39 Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem - podała w niedzielę rano państwowa komisja zdrowia. Dzień wcześniej takich przypadków było osiem. 8:15 W Kanadzie została wydana zgoda na pierwsze kliniczne testy szczepionki przeciwko COVID-19 – poinformował w sobotę premier Kanady Justin Trudeau.



Justin Trudeau zapowiada pierwsze kliniczne testy szczepionki przeciwko COVID-19 8:01 W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 583 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podał w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii w RFN wzrosła do 174 355. Zmarły też kolejne 33 zakażone osoby. 7:41 Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w sobotę, że dane na temat przebiegu epidemii koronawirusa są "pocieszające". Mówił, że można wznowić działalność wielu branż "z ufnością i poczuciem odpowiedzialności". Potwierdził otwarcie granic regionów i Włoch 3 czerwca. 7:22 Przypomnijmy - tak wyglądały protesty w Niemczech. Manifestacje zostały zorganizowane w odpowiedzi na wprowadzone obostrzenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.



Tak wyglądał protest w Niemczech. Uczestników nazwano „kowidiotami” 7:08 Podana w sobotę liczba nowych przypadków jest najniższa od początku mijającego tygodnia. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano we wtorek – 556, z których 492 wykryto na Śląsku. W pozostałych dniach było to odpowiednio: poniedziałek – 330 (213 na Śląsku); środa – 322 (167 na Śląsku); czwartek – 411 (302 na Śląsku); piątek - 401 (293 na Śląsku). Pod względem zgonów najwięcej przypadków zanotowano w tym czasie we wtorek, bo 28, a najmniej w sobotę – 8. 7:01 Resort zdrowia poinformował w sobotę o 241 nowych zakażeniach koronawirusem, w tym 165 na Śląsku i o śmierci kolejnych 8 osób. Dotąd w Polsce potwierdzono 18 257 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 915 osób, a 7175 wyzdrowiało.

Tak wyglądał protest w Niemczech. Uczestników nazwano „kowidiotami”