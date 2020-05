Zaginął im pies. W powrocie zwierzęcia do domu pomógł... bekon

Poszukiwania zaginionych zwierząt nie należą do najłatwiejszych tym bardziej, że czworonogi czasami mogą mieć problem z samodzielnym powrotem do domu. Dużą pomocą mogą okazać się w takiej sytuacji ulubione smakołyki pupila, których zapach wskaże drogę do właścicieli. Przekonała się o tym pewna para z Wielkiej Brytanii, której jamnik uciekł kilka dni temu.