Pokazała, jak wygląda wnętrze torby kangura. „Nie chciałem tego oglądać. Serio”

Vloggerka Alexandra Kalin na TikToku zamieściła nagranie, które do momentu publikacji tekstu, zostało odtworzone ponad 42 mln razy. Kobieta w mediach społecznościowych publikuje wiele filmów, w których główną rolę odgrywają kangury. Dlaczego więc to konkretne zyskało tak gigantyczną popularność? Wszystko za sprawą jego oryginalności.

Alexandra Kalin pokazała, jak wygląda wnętrze… torby kangura. Jeżeli myślicie, podobnie jak większość internautów, że jest pokryta od wewnętrznej strony bujnym futrem, to jesteście w błędzie. „To tam nie ma futra?”, „Wyobrażałem sobie to zupełnie inaczej”, „Dziwne, że dopiero teraz dowiaduję się, w jaki sposób to wygląda. Szkoda, że takich ciekawostek nie pokazują w szkołach” – komentują internauci. „Natura potrafi zaskoczyć”, „Niewiarygodne. Dzięki za to nagranie”, „Nie mogę przestać tego oglądać” – dodawali kolejny użytkownicy mediów społecznościowych. Była też grupa internautów, którzy żałowali, że obejrzeli nagranie. „Nie chciałem tego oglądać. Serio”, „Cofnęłabym czas, żeby tego nie widzieć” – czytamy.







