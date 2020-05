13-latka twierdziła, że zaszła w ciążę z 10-latkiem. Teraz wyznała prawdę

13-latka mieszka z mamą i dwoma braćmi w wieku 5 oraz 3 lat w Krasnojarsku na Syberii w Rosji. Jej sytuacja rodzinna jest dość trudna, ponieważ u jej mamy zdiagnozowano chorobę nowotworową. Teraz sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, ponieważ nastolatka spodziewa się dziecka. Matka Darii nie ma nic przeciwko temu, że jej córka wkrótce sama zostanie mamą. Kobieta tłumaczyła, że jest bardzo przywiązana do tradycyjnych wartości. – Chcę, by moja córka urodziła. Nie chciałabym, aby poddawała się aborcji. Rozmawiałam z Darią o tym, to w pełni świadoma decyzja. Cieszę się, że ma tak duży instynkt macierzyński – podkreśliła.

13-letnia Rosjanka twierdziła, że ojcem dziecka jest jej przyjaciel, który ma obecnie 10 lat i chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej. – Pisaliśmy ze sobą, spacerowaliśmy, chodziliśmy za rękę, całowaliśmy. Kiedy Iwan pocałował mnie po raz pierwszy w policzek, od razu pochwalił się swoim kolegom – powiedziała dziewczynka. Do ich zbliżenia miało dojść w domu Iwana, podczas nieobecności rodziców. – On chyba sam nie do końca wie, co się dzieje. Powiedział nam, że Daria przyszła do nas do domu i zaproponowała mu seks – stwierdziła matka 10-latka w rozmowie z dziennikarzami.

Lekarze mieli wątpliwości, czy w tak młodym wieku chłopiec był zdolny do zapłodnienia. Sprawą zajęła się policja. Po medialnej burzy Daria zamieściła post na Instagramie, w którym wyznał, że padła ofiarą gwałtu. Mężczyzna miał ją zaatakować na klatce schodowej i grozić, że atak się powtórzy, jeśli komukolwiek zdradzi, co się stało. „Przez długi czas byłam bardzo samotna i bardzo się bałam. Dalej nie chce mówić o szczegółach, bo ta sytuacja mnie przerasta. Nie wiem co będzie dalej, boję się, że znów go spotkam, ale nie mogę dłużej wszystkich okłamywać” - napisała 13-latka. Dziewczyna dodała, że oprawca nie chodzi z nią do szkoły, ale mieszka w tym samym mieście co ona. Swoim wpisem chciała zdementować doniesienia prokremlowskiej Komsomolskiej Prawdy, która napisała, że 13-latka uprawiała seks ze swoim starszym kolegą Stiopą i to właśnie on jest ojcem jej dziecka.

