Trump stawia 30-dniowe ultimatum. Mocne zarzuty pod adresem WHO i Chin

W liście do dyrektora generalnego WHO Tedrosa Ghebreyesusa Donald Trump krytycznie ocenia działania jego oraz organizacji i wzywa do jej reformy. „Jest oczywistym, że powtarzające się błędne działania pana i pańskiej organizacji w odpowiedzi na pandemię były niezwykle kosztowne dla świata” – ocenia Donald Trump. „Jedyną drogą naprzód Światowej Organizacji Zdrowia jest pokazanie przez nią rzeczywistej niezależności od Chin” – diagnozuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump podkreśla, że czasu jest mało, a jego administracja już zaczęła rozmowy z WHO na temat koniecznej reformy.

„Moim obowiązkiem, jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest poinformowanie Was, że jeżeli Światowa Organizacja Zdrowia nie zobowiąże się w ciągu kolejnych 30 dni do znacznej poprawy, moje tymczasowe zamrożenie finansowania WHO zostanie przedłużone na stałe, rozważymy także członkostwo w organizacji. Nie mogę pozwolić, by pieniądze amerykańskich podatników przyczyniały się dalej do finansowania organizacji, która – w jej obecnym stanie – w tak oczywisty sposób nie służy interesowi Ameryki” – stwierdził Donald Trump.

Polityk zarzucił WHO i jej szefowi ignorowanie „wiarygodnych doniesień o wirusie rozprzestrzeniającym się po Wuhan na początku grudnia 2019 roku albo nawet wcześniej” . Zdaniem Trumpa także późniejsza reakcja na niepojące doniesienia z Chin była nieadekwatna. Komunikaty WHO prezydent ocenia jako „rażąco niedokładne i mylące” .

WHO uległa wobec Chin?

Trump zarzuca Ghebreyesusowi, że 21 stycznia uległ naciskom prezydenta Chin Xi Jinpinga i dzień później zapewnił publicznie, że nowy koronawirus nie stanowi zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Wypomina szefowi WHO,ze 28 stycznia, po spotkaniu z przywódcą Państwa Środka, chwalił chiński rząd za „przejrzystość” w podejściu do epidemii i ustanowienie „nowego standardu kontrolowania epidemii” oraz „kupienie światu czasu” . „Nie wspomniał pan, że Chiny do tego czasu uciszyły lub ukarały kilku lekarzy za mówienie o wirusie i cenzurowały publikacje chińskich instytucji na ten temat” – pisze Trump.

Zdaniem prezydenta USA, polityczna gra szefa WHO „okazała się zabójcza” , ponieważ rządy różnych państw, polegając na jego rekomendacjach, z opóźnieniem wprowadzały zakaz podróży z Chin i zamykanie granic.

Donald Trump zarzuca Światowej Organizacji także ignorowanie dyskryminacyjnych działań Chin w stosunku do państw afrykańskich, spóźnione ogłoszenie stanu pandemii oraz nie ustawanie w chwaleniu „przejrzystości” Chin mimo kolejnych dowodów o jej braku. W liście padają także konkretne oskarżenia pod adresem Chin – o niszczenie próbek z wirusem i „pozbawienie świata najważniejszych informacji” , uniemożliwienie dostępu międzynarodowemu zespołowi naukowców w celu przeprowadzenia niezależnemu dochodzenia i niedzielenie się informacjami o SARS-CoV-2.

