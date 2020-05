350 tys. zł za „randkę” z piękną tenisistką. „Nie mogę się doczekać”

„85 tysięcy dolarów?! Jesteście niesamowici. Jestem niezwykle wdzięczna i dumna, że wspieraliście ten projekt. Nie mogę doczekać się spotkania ze zwycięzcą” – napisała Eugenie Bouchard na swoim profilu na Instagramie. Przypomnijmy – tenisistka włączyła się w akcję All In Challenge, w ramach której zbierane są fundusze na pomoc czterem fundacjom organizującym zbiórki żywności, zajmującym się m.in. dożywianiem dzieci. Kanadyjka wystawiła na licytację nie tylko możliwość zjedzenia z nią kolacji, ale też cały pakiet innych nagród. Chodzi m.in. o przelot dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej na jeden z wybranych turniejów tenisowych – US Open, French Open, Wimbledon albo Australian Open. To jednak nie koniec – szczęśliwiec miał zasiąść tuż obok kortu, otrzyma także rakietę oraz trampki sygnowane przez Bouchard.

Trzeba także wspomnieć, że to nie pierwsza głośna akcja 26-letniej tenisistki w mediach społecznościowych. W 2017 roku Kanadyjka spotkała się z kibicem po tym, jak przegrała zakład o wynik finału Super Bowl. John Goehrke i tenisistka podtrzymywali znajomość później.

Czytaj także:

Jennifer Lopez pokazała zdjęcia z siłowni. W tym roku kończy 51 lat