Na świat przyszyły niezwykłe bliźniaki. Mają różny kolor skóry

Bliźnięta Daniel i David urodziły się w Nigerii w lutym 2020 roku. Choć chłopcy przyszli na świat zaledwie kilka minut po sobie, znacząco się od siebie różnią. Daniel ma ciemną skórę, czarne, kręcone włosy – podobnie, jak jego starsza siostra Demilade. David natomiast jest albinosem, a jego skóra i włosy są jasne. – Kiedy dzieci się urodziły, byliśmy w szoku. Robiliśmy badania w trakcie ciąży, ale nic nie wskazywało na to, że chłopcy będą się aż tak od siebie różnić – przyznają rodzice niemowlaków Stacy i Babajide, którzy na co dzień mieszkają w Lagos. Para dodaje, że ich dzieci wzbudzają sporą sensację, gdy udają się wspólnie na spacer czy do sklepu. – Często zdarza się, że na ulicy zaczepiają nas ludzie i pytają, dlaczego Daniel i David nie wyglądają tak samo – opowiada matka chłopców dodając, że kocha swoje dzieci najmocniej na świecie, bez względu na to, jak wyglądają.

Czym jest albinizm?

Jeden z braci jest ablinosem. Oznacza to, że w skórze, tworach skórnych, włosach i tęczówce oka nie ma pigmentu. Jego włosy, rzęsy i brwi są niemal białe, a skóra wyjątkowo jasna. Albinizm to dziedziczna przypadłość, za jego rozwój odpowiada gen recesywny. Dziecko urodzi się albinosem tylko wtedy, gdy wadliwy gen otrzyma od obojga rodziców. Albinos jest wrażliwy na promienie słoneczne. Bardzo łatwo pojawiają się u niego poparzenia, a także zrogowacenia i pęcherze. Częstotliwość występowania albinizmu w Polsce oraz na świecie nie jest wysoka. Wynosi ona 1: 5000 osób. W niektórych wierzeniach afrykańskich albinosów uważa się za wcielenia duchów zmarłych, istnieje też przesąd występujący głównie we wschodniej Afryce, że części ciała albinosów mają magiczną moc, która może przynieść szczęście.

