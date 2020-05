Rosyjskie MSZ odpowiedziało Polsce. Powołało się na...Lecha Wałęsę

12 maja Andrzej Duda podpisał nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Poprzedni taki dokument pochodził z 2014 roku i obowiązywał przez ostatnich 6 lat. – w 2014 roku, kiedy poprzednia strategia była przyjmowana, na obszarze Polski nie było jeszcze wojsk NATO, wojsk amerykańskich, to była zupełnie inna rzeczywistość. W międzyczasie był szczyt NATO w Warszawie, przybyły do nas wojska sojusznicze. Mamy dzisiaj ponad 4000 żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, mamy żołnierzy innych państw NATO. Mamy dzisiaj tutaj rzeczywiście wschodnią flankę sojuszu, czego w 2014 roku nie było, co jest oczywistym dzisiaj elementem bezpieczeństwa i dla nas, i dla państw bałtyckich, i dla państw NATO południowej części Europy. Nie mieliśmy wtedy współpracy w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki, nie mieliśmy wtedy współpracy infrastrukturalnej, politycznej i gospodarczej w ramach Trójmorza – mówił prezydent. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego jako jedno z głównych zagrożeń dla Polski wymieniono Rosję.

Na te zapisy zareagowało rosyjskie MSZ. – To pokazuje, że Polsce brak strategicznej wizji, ponieważ nadal postrzega Rosję jako główne zagrożenie – stwierdziła rzeczniczka resortu Maria Zacharowa. Przywołała także słowa Lecha Wałęsy, które padły w rozmowie z rosyjską agencją informacyjną TASS. – Polskie władze nie myślą o przyszłości. Nie mają żadnych pomysłów. Starają się zbudować coś na starych fundamentach. Jeśli wszystko jest w porządku, to gaz z Moskwy jest o połowę tańszy niż z Nowego Jorku. To oczywiste. Po co kupować więcej, jeśli zamiast tego możesz zwiększyć pensj? Ale ponieważ nie możemy się zgodzić, nie ufamy sobie, my oszczędzamy tyle, ile możemy i kupujemy w USA – mówił wówczas były prezydent. – To jest najprawdziwsza prawda. Zastosowanie starych schematów zimnej wojny świadczy o braku strategicznej wizji – dodała Maria Zacharowa.

Czytaj także:

Tusk zdradził, o czym rozmawiał z zagranicznym politykiem. Nawiązał do Kazika