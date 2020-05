WHO: Pandemia jest daleko od zakończenia. Odnotowano najwięcej zakażeń w ciągu doby

Na konferencji prasowej w środę 20 maja, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że w ciągu ostatniej doby ​​zgłoszono 106 tysięcy nowych przypadków koronawirusa na świecie. – To najwięcej w ciągu jednego dnia od czasu wybuchu epidemii – przyznał Tedros. – Prawie dwie trzecie tych przypadków zgłoszono w zaledwie czterech krajach – dodał.

Eksperci ostrzegają, że prawdziwa liczba infekcji jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ze względu na niewielką liczbę testów w wielu krajach, co znacznie zniekształca dane.

Ponad 5 milionów zakażeń koronawirusem na świecie

Wciąż zwiększa się liczba zakażeń wywołanych przez nowy typ koronawirusa. Z najnowszych danych wynika, że od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r. odnotowano już ponad 5 mln infekcji tym patogenem. Aktywnych zakażeń, czyli obecnie występujących, jest jednak 2,7 mln, czyli o prawie połowę mniej. Liczba wszystkich zgonów przekroczyła już 325 tys. ale wyzdrowiało prawie 2 mln chorych.

Tempo rozwoju pandemii jest jednak ogromne. Od 2 kwietnia do 18 maja 2020 r., czyli w ciągu zaledwie 6 tygodniu, liczba wszystkich zakażeń na świecie wzrosła z 1 mln do 5 mln. Najpierw fala epidemii przetoczyła się przez Chiny i Europę Zachodnią, potem dotarła do Ameryki Północnej, a ostatnio do Ameryki Południowej. Obecnie najwięcej przypadków COVID-19 jest w Stanach Zjednoczonych. W sumie odnotowano tam ponad 1 mln 570 tys. zakażeń. Aktywnych infekcji jest prawie 1 mln 116 tys. Odnotowano także prawie 94 tys. zgonów, najwięcej na świecie. Wyzdrowiało ponad 360 tys. pacjentów.

Niepokojąco szybko rozwija się epidemia w Rosji, gdzie liczba wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zbliża się do 310 tys. Oficjalnie w Rosji doszło już do prawie 3 tys. zgonów, ale dane te są kwestionowane. Na trzecim miejscu w tej statyce jest Brazylia, która stała się epicentrum pandemii w Ameryce Południowej. Odnotowano tam 272 tys. zakażeń i 18 tys. zgonów. W Azji najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Indiach, gdzie mimo kwarantanny społecznej liczba zakażeń zwiększyła się do 107 tys. Oficjalnie odnotowano także 3,3 tys. zgonów.

