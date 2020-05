Jak pozbyć się robaków z truskawek? To nagranie podbija internet

Świeże truskawki to jedna z najpopularniejszych, letnich przekąsek. Korzyści ze spożywania truskawek są niezliczone. Te małe, czerwone owoce chronią przed rakiem, cukrzycą i chorobami serca. Przeciwutleniacze, znajdujące się w truskawkach zmniejszają powstawanie szkodliwych skrzepów krwi, mogących powodować udar. Ze względu na wysoką zawartość potasu truskawki zalecane są osobom z wysokim ciśnieniem krwi. Truskawki są pokarmem o niskim indeksie glikemicznym i bogatym w błonnik, dzięki czemu pomagają regulować poziom cukru we krwi i utrzymywać go na stabilnym poziomie. Są także silnymi przeciwutleniaczami, a więc opóźniają procesy starzenia i zmniejszają stany zapalne.

Większość z nas zanim zje truskawki, myje je ciepłą wodą. Jak się jednak okazuje, to może nie wystarczyć. Hitem sieci stało się w ostatnich dniach nagranie, którym podzieliła się na TikToku Seleste Radcliffe. Kobieta pokazała, w jaki sposób pozbyć się z owoców niechcianych lokatorów. Do miski lub garnka należy nalać wody i wsypać kilka łyżek soli. Następnie zanurzyć w niej truskawki. Po chwili na powierzchni wody powinny pojawić się robaczki, które mogły znajdować się pomiędzy owocami. Warto dodać, że ich zjedzenie raczej nie jest groźne i w żaden sposób nie powinno zagrozić naszemu organizmowi, jednak skoro można tego uniknąć to chyba warto poświęcić kilka chwil.

Czytaj także:

Ile kalorii mają truskawki? Czy można jeść je na diecie?