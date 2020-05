Matka pokazała szokujące zdjęcia chorej córki. Twierdzi, że 13-latka miała koronawirusa

13-letnia Grace Havens pod koniec lutego zaczęła uskarżać się na ból brzucha oraz wysoką temperaturę ciała – podaje serwis Birmingham Live. Nastolatka najpierw dwukrotnie była z wizytą u lekarza rodzinnego, a później skierowano ją do szpitala w Gloucestershire na zachodzie Anglii z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Badania nie wykazały jednak takiego problemu, przez co 13-latka została odesłana do domu. Kilka dni później rozwinęła się u niej silna wysypka, przez co znowu została hospitalizowana. Tym samym rozpoczęła się kilkutygodniowa batalia o zdrowie Havens.

Choroba podobna do choroby Kawasakiego

Nastolatce zaaplikowano morfinę, fentanyl i paracetamol, które miały łagodzić silny ból. Lekarze zdiagnozowali u 13-latki tzw. chorobę Schönleina-Henocha, która przypomina chorobę Kawasakiego. Ten zespół zapalny charakterystyczny dla dzieci jest stanem wtórnym wywoływanym przez inną chorobę. Zdaniem matki dziewczynki, źródłem problemów jej córki był koronawirus. Obecnie bliscy nastolatki czekają na wyniki badań przeprowadzonych w kierunku obecności przeciwciał.

Havens przez kilka tygodni była karmiona pozajelitowo, a po drodze wykryto u niej przewlekłą chorobę nerek. Starania lekarzy przyniosły jednak efekt, a nastolatka została już wypisana do domu, gdzie powoli wraca do pełni sił. Jej matka zgodziła się na publikację zdjęć 13-latki, by podzielić się historią córki i podnieść świadomość na temat zagrożeń, jakie w obliczu pandemii czyhają na dzieci.

