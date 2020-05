Pies czuwał przy zmarłej suczce. Jego historia wzruszyła internautów z całego świata

Pracownicy departamentu zdrowia, kontroli i opieki nad zwierzętami z Kingsville w Kleberg w stanie Teksas opisali w mediach społecznościowych wzruszającą historię pieska o imieniu Guardian. Inspektorzy znaleźli czworonoga, gdy ten czuwał przy ciele swojej zmarłej siostry. Kiedy próbowali do nich podejść, Guardian zaczął warczeć - w ten sposób chciał ochronić suczkę. Jak się okazało, zwierzę zostało wcześniej potrącone przez samochód. Inspektorzy próbowali zabrać psa, jednak ten nie chciał zostawić swojej siostry i wyrywał się przez kilkadziesiąt minut.

Finalnie czworonóg trafił do kliniki weterynaryjnej, gdzie został przebadany. Okazało się, że jest jeszcze szczeniakiem - jego dokładnego wieku nie da się określić, jednak badający go lekarz wskazał na 6-12 miesięcy. Potem Guardian trafił do schroniska. Początkowo był bardzo zdezorientowany, jednak jak przekazali inspektorzy, już się nieco uspokoił. Po tym, jak jego historia została opisana w mediach społecznościowych, do schroniska zgłosiło się mnóstwo rodzin gotowych adoptować szczeniaka. Obecnie pracownicy schroniska prowadzą rozmowy z potencjalnymi nowymi opiekunami Guardiana, którzy dadzą mu kochający dom.

Czytaj także:

Te pieski noszą imiona bohaterów „Domu z papieru”. Możesz je adoptować