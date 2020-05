Kot urodził się z dwoma pyszczkami. Właściciele mają smutną wiadomość

Biscuits and Gravy, bo takie nietypowe imię wybrali jego właściciele, przyszedł na świat 20 maja w Oregonie. Kot była jednym z sześciorga rodzeństwa, ale to on od początku wzbudzał największe zainteresowanie. Zwierzę miało dwa nosy, cztery oczy oraz dwa małe pyszczki. Weterynarze odkryli, że czworonóg posiada wprawdzie jeden pień mózgu, ale może jeść i ssać mleko „korzystając” z obu twarzy.

Żył trzy dni

Nietypowy kot doczekał się nawet swojego profilu na Facebooku, gdzie właściciele na bieżąco publikowali jego zdjęcia. W kolejnych wpisach informowali, że Biscuits and Gravy nie ma problemów z jedzeniem czy wypróżnianiem, ale bardzo wolno przybierał na masie. „Po prostu nie rósł. Takiemu małemu facetowi ciężko jest utrzymać w górze dużą głowę z dwiema twarzami” – czytamy w jednym z wpisów.

Chociaż narodziny kotów z dwiema twarzami są uznawane za anomalię, to takie przypadki zdarzały się już wcześniej, o czym przypomina CNN. Rzadko zdarza się jednak, by zwierzę z podobną przypadłością przeżywało dłużej niż kilka dni. Tak stało się również w przypadku Biscuits and Gravy, który zdechł trzy dni po przyjściu na świat.