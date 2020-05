Seryjny gwałciciel podczas ucieczki stoczył się do wąwozu. Akcja ratunkowa trwała trzy godziny

Policja z greckiej wyspy Korfu poinformowała o zatrzymaniu seryjnego gwałciciela, znanego jako „bestia z Kavos”. Według brytyjskich mediów, 47-letni Dimitris Aspiotis podczas ucieczki przed mundurowymi w niedzielę 25 maja miał spaść po ścianie głębokiego na 100 metrów wąwozu. Upadek zakończył się dla niego licznymi pęknięciami nogi, biodra i kręgosłupa, a także poważnym urazem nerki. Z uwagi na trudny teren, operacja wyciągania mężczyzny z wąwozu trwała aż trzy godziny.

Greckie służby od początku maja ponownie ścigały Aspiotisa, ponieważ był łączony z gwałtem na 34-letniej kobiecie z Albanii. Recydywista w 2012 roku skazany został co prawda na 52 lata więzienia, jednak ze względu na kontrowersyjne prawo ustanowione z powodu przepełnionych więzień, został wypuszczony w kwietniu tego roku. Wypuszczenie „bestii z Korfu” dla wielu było nie do przyjęcia, jako że skazano go za zgwałcenie około 100 kobiet.

