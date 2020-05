Muzułmanie potrzebowali przestrzeni do zbiorowych modłów. IKEA udostępniła swój parking

W 50-tysięcznym Wetzlar w środkowo-zachodnich Niemczech koniec ramadanu tamtejsi muzułmanie mogli świętować wspólnie. Miesięczny post uświetniła tradycyjnie odmawiana na świeżym powietrzu zbiorowa modlitwa eid. Wszystko dzięki porozumieniu, do którego tamtejsi duchowni doszli z zarządcami miejscowego sklepu sieci IKEA. Firma bez problemu udostępniła swój parking, na którym znacznie łatwiej było zgromadzić dużą liczbę osób, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego i przepisowych odległości. Wierni mieli na sobie także maski, którymi zasłaniali usta i nos, zabezpieczając się nawzajem przed roznoszeniem śmiercionośnego wirusa SARS-COV-2.

Dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego to czas święty dla wyznawców Allaha. Muzułmanie podczas trwania ramadanu od świtu do zmierzchu muszą powstrzymywać się od jedzenia, picia (nawet wody), palenia tytoniu oraz uprawiania seksu. Ostatni posiłek przed kolejnym dniem spożywają jeszcze przed świtem, a w momencie, gdy usłyszą wezwanie muezina do pierwszej modlitwy, kończą posiłek.

Oprócz powstrzymywania się od przyjemności cielesnych, muzułmanie podczas ramadanu są zobowiązani do unikana kłamstw, obłudy, obmowy czy fałszu. Święty czas postu jest traktowany jako swoista ochrona przed karą Allaha. Z jego przestrzegania zwolnieni są jedynie podróżujący, osoby chore psychiczne, matki karmiące oraz kobiety w ciąży.

