Trwa walka o życie 35-latki, którą zaatakowały lwy. „Musieliśmy wejść do jaskini”

Opiekunka zwierząt w ogrodzie zoologicznym w Australii została zaatakowana przez dwa lwy. Jak informuje CNN, 35-latka ma rany na głowie i szyi. Obrażenia, które odniosła są na tyle poważne, że lekarze jej stan oceniają jako krytyczny. Z wstępnych ustaleń wynika, że do tragicznego w skutkach incydentu doszło w czasie, gdy kobieta czyściła zagrodę zwierząt.

„Musieliśmy wejść do jaskini lwa”

Na miejsce zostało wezwane pogotowie i policja. Gdy ratownicy medyczni dotarli do ogrodu zoologicznego, zaatakowana przez zwierzęta kobieta była nieprzytomna. Została przetransportowana do szpitala w Sydney samolotem. – Dosłownie musieliśmy wejść do jaskini lwa – powiedziała Faye Stockmen, opisując przebieg akcji. – To jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w moim życiu zawodowym – relacjonowała dalej. Jak informuje CNN, zoo nie było otwarte dla zwiedzających w dniu, w którym wydarzył się tragiczny wypadek. Ogród zoologiczny został zamknięty na kilka tygodni ze względu na pandemię koronawiursa.