Niezwykła muskulatura 6-latka. Może zawstydzić niejednego dorosłego

Arat Hosseini z Iranu ma dopiero 6 lat. Muskulatury może mu jednak pozazdrościć niejeden dorosły. Chłopiec jest związany ze sportem niemal od urodzenia. O jego sprawność i kondycję dba tata – Mohammad Hosseini. Mężczyzna twierdzi, że syn zaczął wykonywać pierwsze figury gimnastyczne już w wieku dziewięciu miesięcy. Od tego czasu trenuje niemal codziennie. Jego pasją jest piłka nożna. Chłopiec podkreśla, że jego idolem jest Cristiano Ronaldo i gdy dorośnie, chce być również dobrym piłkarzem. Aby móc spełnić marzenia, rodzina przeniosła się do Liverpoolu, gdzie Arat ma większe możliwości trenowania pod okiem profesjonalistów.

Tata chłopca prowadzi także w jego imieniu konto na Instagramie, na którym pokazuje jak jego syn wykonuje skomplikowane pozy gimanstyczne czy odbywa treningi piłkarskie. – Zasugerowali mi to moi znajomi, którzy zwrócili uwagę na ogromny talent Arata. Nasza aktywność w sieci została bardzo dobrze przyjęta zarówno w Iranie, jak i poza granicami kraju. Jest nam niezwykle miło, gdy widzimy tysiące pozytywnych komentarzy – zaznacza Mohammad Hosseini. Nie brakuje również krytyki ze strony osób, które uważają, że ojciec zbyt mocno naciska na karierę sportową syna i zabiera mu w ten sposób dzieciństwo. – Wszystko co robię, jest w jego najlepszym interesie. Arat od małego był bardzo aktywny i lubił sport. Wcześniej trenował po 20 minut dziennie, potem mógł się normalnie bawić. Treningi sprawiają mu ogromną przyjemność, nie jest do niczego zmuszany – wyjaśnia Irańczyk.