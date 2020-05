Stewardessa wygląda jak Meghan Markle. Teraz chce to wykorzystać

Christine Primrose Mathis mieszka w Perth Amboy leżącym na terenie stanu New Jersey. 32-latka pracuje jako stewardessa i to właśnie pasażerowie zaczęli uświadamiać jej, że wygląda jak Meghan Markle grająca wówczas w serialu „W garniturach”. Początkowo kobieta nie zwracała jednak uwagi na te komentarze, ponieważ Markle była znana głównie fanom produkcji. Gdy Amerykanka wyszła za księcia Harry'ego i stała się rozpoznawalna na całym świecie było już jasne, że Mathis zacznie częściej być porównywana do księżnej Sussex.

Zrobi karierę telewizyjną?

Stewardessa stwierdziła, że wykorzysta podobieństwo do Markle, próbując swoich sił nowych dziedzinach. Podpisała już umowę z agencją modelingową i brała udział w sesjach zdjęciowych. Planuje także ubiegać się o rolę w jednym z filmów o życiu żony księcia Harry'ego. – Widziałam to podobieństwo, ale nie zwracałam na to uwagi. Kiedy Meghan zaręczyła się z Harrym, zaczęłam słyszeć takie uwagi znacznie częściej – zdradziła 32-latka cytowana przez portal Mirror. – Na początku byłam zdezorientowana, ale uznałam to za komplement, ponieważ pomyślałam, że ona jest taka piękna – dodała.

Mathis wyraziła także nadzieję, że uda jej się zdobyć pracę w telewizji. Przyznała jednak, że spotyka się z negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych. – Ludzie piszą, że staram się być nią, lub że tylko moje włosy lub makijaż są podobne. A ja zawsze miałam takie włosy. Staram się ignorować ludzi, którzy są złośliwi – podkreśliła.