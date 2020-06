Protesty po śmierci George'a Floyda rozlewają się na cały kraj. Godzina policyjna w 25 miastach

To nie będzie jeden z tych przypadków, o których mieszkańcy USA zapominają po miesiącu. Sprawa George'a Floyda stała się iskrą, która z każdym dniem rozpala protesty w kolejnych amerykańskich miastach. Komentatorzy piszą o "smutnym tygodniu dla Stanów". Nie wygląda jednak na to, by cała sytuacja miała się zamknąć w jednym tygodniu.

Według informacji na niedzielę 31 maja rano czasu polskiego, protesty po zabiciu czarnoskórego George'a Floyda przez białego policjanta Dereka Chauvina objęły już 30 amerykańskich miast. Wiele z tych wydarzeń pokojowych za dnia, przeradza się w akty wandalizmu, plądrowanie i walki z policją w nocy. W związku z tym już 25 miast zdecydowało się wprowadzić godzinę policyjną. Protestujący domagają się zarzutów zabójstwa dla wszystkich czterech policjantów uczestniczących w tragicznym zatrzymaniu Floyda. Jak dotąd oskarżono jedynie tego, który przez osiem minut klęczał na szyi zatrzymanego, prawdopodobnie przyczyniając się do jego śmierci. Protestujący uważają jednak, że powinien być oskarżany o zabójstwo pierwszego, a nie trzeciego stopnia. @AdamParkhomenko:



@JLowkeypoppin: Poniżej lista 25 miast w 16 stanach, które zmuszone były do wprowadzenia godziny policyjnej: Beverly Hills

Los Angeles

Denver

Miami

Atlanta

Chicago

Louisville

Minneapolis

St. Paul

Rochester

Cincinnati

Cleveland

Columbus

Dayton

Toledo

Eugene

Portland

Philadelphia

Pittsburgh

Charleston

Columbia

Nashville

Salt Lake City

Seattle

Milwaukee Zarzuty dla Dereka Chauvina Policjant Derek Chauvin, który klęczał na szyi George'a Floyda, co zostało zarejestrowane na nagraniu, został oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia i zatrzymany. Grozi mu do 25 lat więzienia. Wyznaczono także kaucję w wysokości 500 tys. dolarów. Chauvin pracował w policji przez 19 lat i w trakcie jego służby złożono na niego 17 skarg. Na nagraniu z zatrzymania Floyda widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ rzekomo użył podrobionego rachunku w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund. Żona policjanta złożyła pozew o rozwód. Rodzina Floyda domaga się oskarżenia innych policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu oraz zmiany zarzutów Chauvina na zabójstwo pierwszego stopnia.

Chaos w USA po śmierci George'a Floyda Galeria: