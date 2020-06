Reporterka NBC ostrzelana pociskami pieprzowymi przez policjanta. „Nie ma usprawiedliwienia”

Do opisywanego tutaj zdarzenia doszło podczas programu na żywo. Nie zwracając uwagi na kamerę, kamizelkę odblaskową i oznaczenia zespołu reporterskiego, policjant podszedł do pracującej dla WAVE 3 i NBC Kaitlin Rust i oddał w jej kierunku kilka strzałów. Przerażona dziennikarka głośno krzyknęła, jednak na zaniepokojone pytania ze studia zareagowała błyskawiczną odpowiedzią, iż trafiono ją jedynie z pocisków pieprzowych. Policjant niezrażony skierowaną prosto w niego kamerą nie przestał strzelać i trafił także w sam obiektyw.

Czym są pociski pieprzowe?

Jak możemy przeczytać na stronie producentów tego rodzaju amunicji, jest ona przeznaczona do pistoletów oraz rewolwerów. "Głowice zawierają silny proszek pieprzowy. Pociski wykonane są ze specjalnego, twardego tworzywa. Otoczka kuli pęka przy zderzeniu się z celem uwalniając zawartą w niej dawkę proszku pieprzowego, który dzięki impetowi pocisku rozpyla się wokół celu. Uwolniony środek obezwładnia napastnika, drażniąc jego skórę, oczy, nos i płuca" – dowiadujemy się z opisu. Nie jest

Oświadczenie stacji WAVE 3

Zbulwersowane tym wydarzeniem władze WAVE 3 wydały oświadczenie, w którym ostro potępiły zachowanie mundurowego. „Zwyczajnie nie ma usprawiedliwienia dla policji z Louisville, samowolnie otwierającej ogień, nawet z pocisków pieprzowych, do jakiegokolwiek dziennikarza, pod jakimkolwiek pozorem” – podkreślano, dodając informację o pełnej współpracy dziennikarki ze służbami i zachowaniu przez nią procedur wymaganych w takich sytuacjach.

LMPD przeprasza

Zespół NBC usłyszał już przeprosiny od rzeczniczki policji w Louisville, Jassie Halladay. W rozmowie z „Courier-Journal” zaznaczyła ona, że nie wie, czy nagrany oficer był członkiem LMPD, czy też sił specjalnych sprowadzonych do miasta w celu tłumienia rozruchów. „Nie jest to coś, co powinno mieć miejsce, jeżeli kobieta została wyodrębniona jako dziennikarka, a to właśnie wynika z tego nagrania” – stwierdziła. Zapewniła, że sprawa zostanie zbadana i być może zapadnie decyzja o postępowaniu dyscyplinarnym. W Louisville protesty po śmierci George'a Floyda są podsycane przez pamięć o niedawnej śmierci czarnoskórej Breonny Taylor, zastrzelonej 13 marca przez policjanta w jej własnym domu.

