22-latka zgwałcona w kościele. Zmarła kilka dni później

Uwavera Omozuwa mieszkała w Beninie, gdzie studiowała mikrobiologię, chociaż marzyła przede wszystkim o pracy pielęgniarki. 22-latka często chodziła do lokalnej świątyni należącej do Odkupionego Chrześcijańskiego Kościoła Bożego, czyli jednego z odłamów protestantyzmu. Młoda kobieta przebywała tam, ponieważ w domu nie miała odpowiednich warunków do nauki, a we wnętrzu kościoła panowała cisza. To właśnie podczas jednej z takich wizyt doszło do tragedii – podaje BBC.

‪#‎JusticeForUwa‬

Nieprzytomną 22-latkę, która miała rozdartą spódnicę i koszulę pokrytą krwią, znalazł ochroniarz zatrudniony przez lokalną wspólnotę. Omozuwa została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła po trzech dniach. Nieoficjalne doniesienia wskazują na to, że studentka została zgwałcona przez kilku mężczyzn, którzy następnie zaczęli bić ją gaśnicą. Chociaż uwagę mediów zwróciło szczególnie seksualne tło zbrodni, to policja traktuje sprawę nie jako gwałt, a jako morderstwo.

Wciąż trwają poszukiwania sprawców, a bliscy 22-latki apelują o pomoc w ustaleniu ich tożsamości. Z kolei nigeryjscy internauci używając hashtagu ‪#‎JusticeForUwa‬ domagają się nie tylko przykładnego ukarania morderców, ale przede wszystkim zwrócenia uwagi na problem, jakim są przestępstwa „warunkowane płcią”.