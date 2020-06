Miała ukrywać zwłoki babci w zamrażarce przez 16 lat. Powód jest przerażający

Cynthia Black ze Stanów Zjednoczonych przez 16 lat miała ukrywać zwłoki swojej babci w zamrażarce i pobierać należne od państwa pieniądze dla zmarłej – podaje New York Post. 61-letnia kobieta została aresztowana w minioną środę. Na obecnym etapie śledztwa zakłada się, że Cynthia Black świadczenia socjalne babci wykorzystywała do pokrywania swoich zobowiązań finansowych. Jednak to nie uchroniło kobiety przez kłopotami. Jej nieruchomość została zajęta przez komornika. Jak podaje New York Post, sprawa wyszła na jaw, gdy pojawili się chętni do jej kupienia. Wtedy też dokonano makabrycznego odkrycia.

Cynthia Black miała przekazać funkcjonariuszom, że jej babcia – Glenora Delahay – zmarła w marcu 2004 roku w wieku 97 lat. Dotychczas nie ujawniono, co było przyczyną śmierci kobiety, ale śledczy przekazali, że jej zgon nie budzi „podejrzeń”. Dotychczas nie ujawniono większej liczby szczegółów dotyczących sprawy. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.